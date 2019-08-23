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    Расписание матчей 23-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    23 августа, пятница
    04:30
    Канзаc Сити
    1:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 7 тур
    23 августа, пятница
    12:00
    Уфа (мол)
    0:2
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    14:00
    Тамбов (мол)
    0:1
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 6 тур
    23 августа, пятница
    13:00
    Урал-2
    3:3
    Тюмень
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    16:00
    Звезда
    3:1
    Уфа-2
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    16:00
    Лада Д
    2:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    16:00
    Носта
    1:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    16:00
    Челябинск
    2:2
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 6 тур
    23 августа, пятница
    16:00
    Родина
    4:2
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    17:00
    Псков-747
    1:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    17:00
    Олимп
    3:0
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    18:30
    Луки-Энергия
    2:0
    Звезда
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    21:00
    Казанка
    1:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 6 тур
    23 августа, пятница
    18:00
    Динамо Бр
    1:0
    Химки-2
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    18:00
    Зоркий
    4:0
    Квант
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    18:00
    Сокол
    4:0
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    19:00
    Сатурн
    1:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 19 тур
    23 августа, пятница
    18:00
    Ислочь
    0:1
    Слуцк
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    19:45
    Дняпро
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 6 тур
    23 августа, пятница
    19:00
    СКА
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 7 тур
    23 августа, пятница
    19:00
    Баник
    3:0
    Словацко
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    19:00
    Сигма
    2:0
    Теплице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 7 тур
    23 августа, пятница
    20:00
    Хобро
    0:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 2 тур
    23 августа, пятница
    20:30
    Бешикташ
    3:0
    Гезтепе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 3 тур
    23 августа, пятница
    21:00
    Витория Сетубал
    0:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    23:15
    Риу Аве
    5:1
    Авеш
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 2 тур
    23 августа, пятница
    21:00
    Гранада
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    23 августа, пятница
    23:00
    Леванте
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 5 тур
    23 августа, пятница
    21:30
    Генк
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 2 тур
    23 августа, пятница
    21:30
    Кельн
    1:3
    Боруссия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 3 тур
    23 августа, пятница
    22:00
    Астон Вилла
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
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