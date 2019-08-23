июль 2019
август 2019
США. МЛС 2019
23 августа, пятница
04:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 7 тур
23 августа, пятница
12:00
Матч завершен
23 августа, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 6 тур
23 августа, пятница
16:00
Матч завершен
23 августа, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 6 тур
23 августа, пятница
16:00
Матч завершен
23 августа, пятница
17:00
Матч завершен
23 августа, пятница
18:30
Матч завершен
23 августа, пятница
21:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 6 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 19 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 6 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 7 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 7 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 2 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 3 тур
23 августа, пятница
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 2 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 5 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 2 тур
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 3 тур
23 августа, пятница
22:00
Матч завершен