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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гезтепе
Бешикташ - Гезтепе: обзор матча 23 августа 2019
Бешикташ
23.08.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Гезтепе
54'
Д. Эркин
59'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гезтепе
Желтая карточка
В. Руис
74'
72'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
Пас отдал
Д. Ленс
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эркин
Пас отдал
А. Льяич
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
34
Бету
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-1-2-1
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
4
Руис
77
Генюл
17
Медель
15
Озякуп
17
Ленс
22
Льяич
3-4-1
34
Бету
25
Санне
4
Тити
89
Гассама
5
Боргес
7
Озтекин
7
Гюрлер
71
Бийого Поко
9
Дердийок
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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