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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп - Олимп-Долгопрудный
Олимп - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 23 августа 2019
Олимп
23.08.2019, пятница, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 6 тур
3 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
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Статистика матча Олимп - Олимп-Долгопрудный
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Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Олимп
Олимп-Долгопрудный
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
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2022.06.03 22:55
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«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
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Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»
2020.05.25 12:58
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Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
2020.05.25 12:20
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2020.05.21 16:37
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«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
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2023.06.22 12:16
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Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
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РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
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