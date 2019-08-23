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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 23 августа 2019
Астон Вилла
23.08.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
21'
Уэсли
90+5'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. МакГинн
90'
+5
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Трезеге
86'
85'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Трезеге
85'
80'
Желтая карточка
А. Гомеш
78'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ришарлисон
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Хота
77'
62'
Замена
М. Кен
️️️️
Бернард
61'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Сигурдссон
52'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Хота
21'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
22
Хитон
3
Тэйлор
3
Энгелс
2
Мингс
24
Жилберт
12
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
7
Трезеге
24
Хота
7
Уэсли
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
7
Трезеге
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
7
Трезеге
24
Хота
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
24
Хота
10
Сигурдссон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
11
Бернард
9
Кен
9
Кен
11
Бернард
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
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