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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 23 августа 2019
Леванте
23.08.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
68'
Р. Марти (П)
73'
Р. Марти (П)
3'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
88'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Х. Луис Моралес
84'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
80'
75'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
М. Гомес
74'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Токо Экамби
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Марти
73'
70'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марти
68'
67'
Желтая карточка
Андрес
Замена
Эрнани
️️️️
Р. Рочина
64'
Замена
Р. Марти
️️️️
С. Леон
63'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
К. Токо Экамби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
33
Чука
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
3
Гарсия
21
Рубен Везо
21
Поштиго
23
Коке
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
11
Леон
4-3-1-2
1
Андрес
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
33
Чука
10
Иборра
8
Касорла
16
Гомес
9
Экамби
7
Морено
25
Моралес
21
Мирамон
21
Мирамон
25
Моралес
11
Леон
9
Марти
9
Марти
11
Леон
16
Рочина
27
Эрнани
27
Эрнани
16
Рочина
16
Гомес
10
Онтиверос
10
Онтиверос
16
Гомес
39
Альбиоль
14
Тригерос
14
Тригерос
39
Альбиоль
9
Экамби
70
Бакка
70
Бакка
9
Экамби
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леванте - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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