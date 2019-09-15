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    Расписание матчей 15-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 19 тур
    15 сентября, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:2
    Васко да Гама
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    03:00
    Сеара
    0:0
    Ботафого
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:1
    Аваи
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Атлетико Минейро
    1:3
    Интернасьонал
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Баия
    1:1
    Форталеза
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    3:0
    Гойас
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    15 сентября, воскресенье
    02:00
    Атланта Юнайтед
    1:3
    Коламбус
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    0:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    3:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:30
    Сиэтл
    4:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:30
    Портленд
    0:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 9 тур
    15 сентября, воскресенье
    11:00
    Краснодар (мол)
    1:3
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо (мол)
    6:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 4 тур
    15 сентября, воскресенье
    13:00
    Эйбар
    1:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Алавес
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Сельта
    0:2
    Гранада
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:30
    Вальядолид
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Бетис
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 10 тур
    15 сентября, воскресенье
    13:00
    Уфа-2
    1:3
    КАМАЗ
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Носта
    0:1
    Акрон
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Лада Д
    1:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Лада-Тольятти
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    15 сентября, воскресенье
    13:00
    Орхус
    3:0
    Ольборг
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Эсбьерг
    0:3
    Рандерс
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    0:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Хобро
    2:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    4:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 6 тур
    15 сентября, воскресенье
    13:15
    Зволле
    6:2
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    3:2
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    4:1
    Виллем II
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:45
    Фортуна
    2:3
    Твенте
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 3 тур
    15 сентября, воскресенье
    13:30
    Дженоа
    1:2
    Аталанта
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Брешиа
    3:4
    Болонья
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Парма
    1:3
    Кальяри
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    2:1
    Лацио
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Рома
    4:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    21:45
    Верона
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Мариуполь
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:2
    Десна
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:30
    Колос
    1:0
    Львов
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 9 тур
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Торпедо Вл
    2:1
    Казанка
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 7 тур
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    14:30
    Барнсли
    0:2
    Лидс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    15 сентября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:30
    Тамбов
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    4:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 21 тур
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Славия-Мозырь
    2:2
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Ислочь
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    2:1
    Слуцк
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 26 тур
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Иртыш
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Ордабасы
    0:2
    Кайсар
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:00
    Тобол
    1:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Актобе
    3:2
    Атырау
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Астана
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Кайрат
    4:1
    Жетысу
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 7 тур
    15 сентября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    1:2
    Антверпен
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Гент
    3:0
    Мехелен
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    21:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 7 тур
    15 сентября, воскресенье
    15:30
    Альтах
    6:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    15:30
    Рапид
    5:0
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Вольфсберг
    3:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 5 тур
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Нант
    1:0
    Реймс
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    2:2
    Тулуза
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Монако
    3:4
    Марсель
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 9 тур
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Химки-2
    1:5
    Зоркий
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
    15 сентября, воскресенье
    16:00
    Борнмут
    3:1
    Эвертон
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:30
    Уотфорд
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 4 тур
    15 сентября, воскресенье
    16:30
    Хоффенхайм
    0:3
    Фрайбург
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Падерборн
    1:5
    Шальке-04
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 4 тур
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Анкарагюджю
    0:4
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    17:00
    Ризеспор
    0:0
    Гезтепе
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    20:00
    Денизлиспор
    0:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    20:00
    Трабзонспор
    2:2
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 13 тур
    15 сентября, воскресенье
    17:30
    Армавир
    1:1
    Чертаново
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 5 тур
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Маритиму
    1:3
    Белененсеш
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Риу Аве
    2:4
    Тондела
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    18:00
    Санта-Клара
    2:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Боавишта
    1:1
    Спортинг
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    22:00
    Портимоненси
    2:3
    Порту
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 3 тур
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Ксанти
    2:1
    Астерас
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:15
    АЕК
    2:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:15
    Паниониос
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    21:30
    Арис
    4:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 21 тур
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    3:3
    Стабек
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    3:0
    Тромсе
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:0
    Ранхейм
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    0:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    15 сентября, воскресенье
    21:00
    Кристиансунн
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
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