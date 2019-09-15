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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Шальке-04
Падерборн - Шальке-04: обзор матча 15 сентября 2019
Падерборн
15.09.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 5
Завершен
Шальке-04
8'
Каули
33'
С. Сане
49'
С. Сердар
71'
А. Арит
83'
А. Кутуджу
85'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Шальке-04
85'
ГОЛ! 1:5!
А. Арит
Пас отдал
А. Кутуджу
83'
ГОЛ! 1:4!
А. Кутуджу
Пас отдал
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
К. Гясула
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Арит
Пас отдал
Д. Кенни
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Сердар
Желтая карточка
С. Михель
41'
38'
Желтая карточка
Д. Кенни
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Сане
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 1:0!
Каули
Пас отдал
С. Михель
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
80
Каули
АП
45
Штрели Мамба
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Падерборн
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-2-2
24
Хут
13
Штродьек
29
Коллинс
2
Хюнемайер
37
Дрегер
52
Гясула
19
Василиадис
18
Антви-Адджей
80
Каули
11
Михель
45
Мамба
3-2-1-2-2
1
Нюбель
26
Сане
3
Кенни
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
20
Калиджиури
77
Арит
9
Бургшталлер
13
Ут
Остались в запасе
Падерборн
Шальке-04
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
33
Хуан Миранда
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Падерборн - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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