Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Коньяспор
Денизлиспор - Коньяспор: обзор матча 15 сентября 2019
Денизлиспор
15.09.2019, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
54'
Ф. Мийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Коньяспор
80'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Желтая карточка
У. Родальега
72'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мийя
Пас отдал
Д. Милошевич
41'
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
З. Бергдич
33'
Желтая карточка
И. Сакей
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
2-3-1
19
Бергдич
22
Сэпунару
77
Барроу
14
Айссати
5
Сакей
23
Родальега
4-1-3-1
1
Киринтили
4
Туран
5
Аничич
42
Саинер
89
Скубич
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
15
Мийя
11
Байич
Остались в запасе
Денизлиспор
Коньяспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Денизлиспор - Коньяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
Новости команд
Все
Денизлиспор
Коньяспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+