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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
Анкарагюджю - Йени Малатьяспор: обзор матча 15 сентября 2019
Анкарагюджю
15.09.2019, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Йени Малатьяспор
26'
А. Яхович
33'
Тьеви
43'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Т. Пинту
90'
Вторая желтая
С. Кициу
76'
71'
Желтая карточка
А. Аква
51'
Желтая карточка
Г. Чаалани
Желтая карточка
С. Кициу
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:3!
Гильерме
33'
ГОЛ! 0:2!
Тьеви
Пас отдал
Гильерме
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Йени Малатьяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Анкарагюджю
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
2-3-1
70
Кициу
8
Пинту
2
Пождан
82
Карабулут
19
Мок
5
Орджилл
1-3-2-1
23
Айтач
18
Аква
25
Чаалани
6
Ялчин
23
Тьеви
12
Гильерме
18
Яхович
Остались в запасе
Анкарагюджю
Йени Малатьяспор
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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Анкарагюджю
Йени Малатьяспор
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
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2023.02.07 20:53
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2023.02.06 15:09
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2
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2020.02.24 00:05
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