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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 15 сентября 2019
Сельта
15.09.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Гранада
45+6'
Х. Санчес
54'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
Желтая карточка
Н. Араужо
74'
Желтая карточка
У. Мальо
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
Я. Эррера
Пас отдал
А. Монторо
45'
+6
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
А. Монторо
Желтая карточка
Д. Суарес
45'
44'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
С. Мина
39'
Красная карточка
Ф. Бельтран
29'
19'
Желтая карточка
Х. Санчес
Красная карточка
Х. Саэнс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
23
Саэнс
4
Айду
22
Мальо
68
Лоботка
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
4-2-3-1
1
Силва
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
21
Эррера
19
Монторо
7
Пуэртас
19
Вико
11
Мачис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Сельта
Гранада
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Сельта - Гранада
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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