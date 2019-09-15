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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Коламбус
Атланта Юнайтед - Коламбус: обзор матча 15 сентября 2019
Атланта Юнайтед
15.09.2019, воскресенье, 02:00
США. МЛС
1 : 3
Завершен
Коламбус
53'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Коламбус
90'
Желтая карточка
П. Сантуш
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
6
Давид Гусман
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Коламбус
11
Дэвид Аккам
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
1-3-1-1
1
Гьюзан
19
Погба
22
Мерам
16
Хиндман
6
Нагбе
10
Мартинес
77
Мартинес
2-1-1-1
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
6
Гусман
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Коламбус
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
11
Дэвид Аккам
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Остались в запасе
11
Дэвид Аккам
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Атланта Юнайтед - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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