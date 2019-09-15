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Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 15 сентября 2019
Уотфорд
15.09.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
53'
Т. Клеверли
81'
Р. Перейра (П)
21'
П. Обамеянг
32'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Арсенал
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Перейра
81'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Х. Холебас
78'
76'
Желтая карточка
Б. Лено
71'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
М. Озил
67'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
Замена
Р. Перейра
️️️️
У. Хьюз
63'
60'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
К. Фемения
56'
Замена
И. Сарр
️️️️
А. Грэй
54'
ГОЛ! 1:2!
Т. Клеверли
Пас отдал
Ж. Деулофеу
53'
45'
+2
Желтая карточка
М. Гендузи
Желтая карточка
Х. Холебас
45'
+2
43'
Желтая карточка
С. Колашинац
32'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
4-1-3-2
12
Фостер
25
Холебас
15
Доусон
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
8
Клеверли
45
Грэй
10
Деулофеу
3-1-3-1-2
1
Лено
19
Папастатопулос
4
Луис
23
Колашинац
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
25
Себальос
10
Озил
19
Пепе
7
Обамеянг
45
Грэй
7
Сарр
7
Сарр
45
Грэй
25
Холебас
22
Янмат
22
Янмат
25
Холебас
19
Хьюз
37
Перейра
37
Перейра
19
Хьюз
10
Озил
17
Нелсон
17
Нелсон
10
Озил
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
25
Себальос
28
Уиллок
28
Уиллок
25
Себальос
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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