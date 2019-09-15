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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эспаньол
Эйбар - Эспаньол: обзор матча 15 сентября 2019
Эйбар
15.09.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
58'
И. Рамис
76'
Ф. Феррейра
78'
Э. Гранеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эспаньол
90'
+1
Вторая желтая
Налдо
78'
ГОЛ! 1:2!
Э. Гранеро
76'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
М. Варгас
Желтая карточка
Э. Экспозито
69'
61'
Желтая карточка
М. Рока
ГОЛ! 1:0!
И. Рамис
Пас отдал
Ф. Орельяна
58'
48'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Х. Анхель
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
23
Техеро
4
Рамис
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
3-1-3-1-2
13
Лопес
12
Вила
20
Калеро
5
Налдо
25
Рока
10
Дардер
4
Санчес
21
Лопес
21
Мелендо
9
Кальери
14
Феррейра
Остались в запасе
Эйбар
Эспаньол
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эйбар - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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