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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 15 сентября 2019
Бетис
15.09.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
73'
Хоакин (П)
15'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Красная карточка
Л. Морон
90'
+4
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Хоакин
88'
86'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Н. Максимович
85'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
83'
78'
Желтая карточка
Д. Джене
74'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоакин
73'
69'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Джейсон
61'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Н. Фекир
53'
52'
Желтая карточка
М. Арамбарри
50'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Л. Морон
️️️️
В. Каптум
46'
36'
Желтая карточка
Джейсон
Красная карточка
В. Карвалью
25'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мата
Желтая карточка
А. Барраган
13'
Желтая карточка
А. Манди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
23
Педраса
2
Манди
26
Сидней
19
Барраган
10
Карвалью
6
Каптум
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
3-2-2-1-2
13
Сорья
12
Ньом
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
23
Педраса
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
23
Педраса
17
Хоакин
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
6
Каптум
80
Морон
80
Морон
6
Каптум
23
Джейсон
24
Тимор
24
Тимор
23
Джейсон
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
88
Максимович
18
Гальего
18
Гальего
88
Максимович
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
3
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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