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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 15 сентября 2019
Дженоа
15.09.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
90+1'
Д. Кришито (П)
64'
Л. Муриэль (П)
90+5'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
М. де Рон
Желтая карточка
Г. Пандев
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кришито
90'
+1
Замена
Г. Пандев
️️️️
П. Гильоне
82'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
А. Баррека
82'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
И. Радованович
70'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Муриэль
Желтая карточка
К. Сапата
63'
60'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
56'
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пашалич
48'
Желтая карточка
Х. Хатебур
45'
+1
Желтая карточка
Й. Иличич
44'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
К. Ромеро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-3-2-2
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
25
Сапата
3
Баррека
16
Радованович
18
Гильоне
21
Лерагер
20
Шоне
9
Пинамонти
8
Куаме
3-2-1-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
5
Масиелло
33
Хатебур
2
Толой
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
3
Баррека
2
Анкерсен
2
Анкерсен
3
Баррека
16
Радованович
17
Сапонара
17
Сапонара
16
Радованович
18
Гильоне
21
Пандев
21
Пандев
18
Гильоне
8
Пашалич
15
де Рон
15
де Рон
8
Пашалич
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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