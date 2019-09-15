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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 15 сентября 2019
Сиэтл
15.09.2019, воскресенье, 22:30
США. МЛС
4 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
23'
Н. Лодейро
83'
Ш. Дэвис (АГ)
90+7'
Н. Лодейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 3:0!
Н. Лодейро
90'
+7
Желтая карточка
К. Рольдан
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Дэвис
83'
76'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
26'
Желтая карточка
М. Мурильо
ГОЛ! 1:0!
Н. Лодейро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
26
Тим Паркер
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
2-3-1-1
24
Фрай
14
Смит
18
Лирдам
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Свенссон
13
Моррис
9
Руидиас
1-4
31
Роблес
62
Мурильо
77
Ройер
90
Жатковски
27
Дэвис
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
8
Виктор Родригес
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Тим Паркер
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Тим Паркер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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