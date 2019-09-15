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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 15 сентября 2019
Рома
15.09.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 2
Завершен
Сассуоло
12'
Б. Кристанте
19'
Э. Джеко
22'
Г. Мхитарян
33'
Д. Клюйверт
53'
Д. Берарди
72'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
82'
Желтая карточка
Д. Тольян
72'
ГОЛ! 4:2!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
53'
ГОЛ! 4:1!
Д. Берарди
37'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 4:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Пеллегрини
33'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
28'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Пеллегрини
22'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Пеллегрини
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4-3-2-1
13
Лопес
23
Манчини
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-2-1-2
47
Консильи
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Пелузо
6
Марлон
5
Локателли
32
Дункан
14
Мба Обьянг
10
Берарди
9
Капуто
92
Дефрель
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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