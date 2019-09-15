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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Цинциннати
Монреаль - Цинциннати: обзор матча 15 сентября 2019
Монреаль
15.09.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монреаль - Цинциннати
Желтая карточка
Р. Камачо
68'
60'
Желтая карточка
К. Уостон
Желтая карточка
О. Оквонкво
49'
Желтая карточка
Д. Ловиц
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
3-3-3
1
Буш
3
Санья
4
Камачо
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
9
Кркич
30
Оквонкво
37
Уррути
3-1-1
22
Тытонь
12
Депланье
4
ван дер Верфф
4
Уостон
6
Бертоне
26
Ледесма
Остались в запасе
Монреаль
Цинциннати
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Монреаль - Цинциннати
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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