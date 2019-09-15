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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Лидс
Барнсли - Лидс: обзор матча 15 сентября 2019
Барнсли
15.09.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
84'
Э. Нкетиа
89'
М. Клих (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Лидс
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Клих
84'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
К. Филлипс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Барнсли
15
Дани Пинильос
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
2-1-3
6
Хальме
15
Каваре
20
Моуатт
12
Вудроу
18
Браун
16
Томас
3-1-2-2-1
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
16
Шеклтон
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Барнсли
Лидс
15
Дани Пинильос
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
15
Дани Пинильос
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Барнсли - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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