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Расписание матчей
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Тамбов - ЦСКА
Тамбов - ЦСКА: обзор матча 15 сентября 2019
Тамбов
15.09.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
84'
К. Бистрович
90+4'
Х. Магнуссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - ЦСКА
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Х. Магнуссон
Пас отдал
И. Дивеев
90'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Замена
А. Часовских
️️️️
С. Таказов
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
К. Бистрович
83'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Х. Аппаев
82'
79'
Замена
Л. Сантос
️️️️
К. Кучаев
Замена
П. Карасев
️️️️
М. Костюков
78'
Травма
М. Костюков
75'
Красная карточка
В. Чуперка
72'
Желтая карточка
В. Чуперка
72'
66'
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
48'
Замена
З. Шарлия
️️️️
С. Гогуа
47'
Травма
С. Гогуа
44'
Желтая карточка
И. Обляков
19'
Желтая карточка
С. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЛАЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Такума Нисимура
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
27
Грицаенко
55
Осипенко
58
Ойеволе
3
Тетрашвили
30
Таказов
22
Рыбин
92
Чуперка
77
Костюков
77
Мелкадзе
14
Аппаев
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
30
Гогуа
32
Магнуссон
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
20
Нисимура
63
Чалов
30
Таказов
15
Часовских
15
Часовских
30
Таказов
77
Костюков
18
Карасев
18
Карасев
77
Костюков
14
Аппаев
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Аппаев
18
Кучаев
28
Сантос
28
Сантос
18
Кучаев
30
Гогуа
31
Шарлия
31
Шарлия
30
Гогуа
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
Остались в запасе
Тамбов
ЦСКА
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Тамбов - ЦСКА
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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