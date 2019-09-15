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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 15 сентября 2019
Краснодар
15.09.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Крылья Советов
16'
М. Сулейманов
48'
К. Ольссон
57'
С. Рыжиков (АГ)
67'
Ари
12'
А. Соболев
75'
П. Антон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
Желтая карточка
Т. Вилена
81'
80'
Замена
Д. Радонич
️️️️
Д. Кабутов
Замена
Ю. Намли
️️️️
Вандерсон
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
П. Антон
Желтая карточка
У. Спайич
74'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ари
69'
ГОЛ! 4:1!
Ари
67'
Пенальти не реализован!
Ари
67'
66'
Желтая карточка
А. Гацкан
66'
Замена
П. Антон
️️️️
А. Тимофеев
61'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Камболов
61'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Рыжиков
57'
Желтая карточка
А. Мартынович
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Ольссон
Пас отдал
Ари
48'
45'
+3
Пенальти не реализован!
А. Соболев
Желтая карточка
Р. Камболов
45'
+2
34'
Желтая карточка
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
С. Петров
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Кабутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
94
Вандерсон
ЛФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
88
Камболов
8
Ольссон
52
Вилена
94
Вандерсон
39
Ари
93
Сулейманов
4-2-1-1-2
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
23
Чернов
51
Карпов
70
Кабутов
94
Тимофеев
8
Гацкан
23
Комбаров
77
Зиньковский
99
Канунников
7
Соболев
94
Вандерсон
7
Намли
7
Намли
94
Вандерсон
88
Камболов
47
Уткин
47
Уткин
88
Камболов
39
Ари
18
Игнатьев
18
Игнатьев
39
Ари
70
Кабутов
9
Радонич
9
Радонич
70
Кабутов
94
Тимофеев
5
Антон
5
Антон
94
Тимофеев
23
Комбаров
11
Терехов
11
Терехов
23
Комбаров
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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