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    Расписание матчей 06-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 23 тур
    6 октября, воскресенье
    00:00
    Васко да Гама
    0:1
    Сантос
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    01:00
    Баия
    1:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    01:00
    Гремио
    0:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    03:00
    Крузейро
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Шапекоэнсе
    0:1
    Фламенго
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    0:1
    Гойас
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 12 тур
    6 октября, воскресенье
    11:00
    ЦСКА (мол)
    3:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
    6 октября, воскресенье
    11:30
    Урал
    1:3
    Зенит
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    2:1
    Арсенал
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    1:3
    Ростов
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 8 тур
    6 октября, воскресенье
    13:00
    Мальорка
    2:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Сельта
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Вальядолид
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    4:0
    Севилья
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 13 тур
    6 октября, воскресенье
    13:00
    Волга
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    3:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Тюмень
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Носта
    1:0
    Лада Д
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    3:1
    Уфа-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 12 тур
    6 октября, воскресенье
    13:00
    Анжи
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 12 тур
    6 октября, воскресенье
    13:00
    Эсбьерг
    1:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Брондбю
    3:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    3:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    2:0
    Орхус
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Силькеборг
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 9 тур
    6 октября, воскресенье
    13:15
    АДО Ден Хааг
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:30
    Фортуна
    4:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    4:1
    Венло
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:45
    Виллем II
    1:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 7 тур
    6 октября, воскресенье
    13:30
    Фиорентина
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    3:1
    Лечче
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Рома
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Торино
    0:0
    Наполи
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    21:45
    Интер
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 7 тур
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Сивасспор
    3:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:30
    Бешикташ
    2:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Газиантеп
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Ризеспор
    1:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 8 тур
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Ливингстон
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    5:0
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Днепр-1
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Колос
    0:4
    Динамо
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:30
    Александрия
    2:1
    Карпаты
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 24 тур
    6 октября, воскресенье
    14:00
    Ислочь
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Энергетик-БГУ
    2:0
    Витебск
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    18:00
    Гомель
    0:0
    Дняпро
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 14 тур
    6 октября, воскресенье
    14:15
    Иртыш
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 7 тур
    6 октября, воскресенье
    14:30
    Боруссия
    5:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:30
    Вольфсбург
    1:0
    Унион
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    2:2
    Вердер
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Волос
    2:3
    Атромитос
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:15
    Астерас
    1:2
    ПАОК
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:15
    ОФИ
    4:1
    Паниониос
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:30
    Арис
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 29 тур
    6 октября, воскресенье
    15:00
    Ордабасы
    1:1
    Астана
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 10 тур
    6 октября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    4:0
    Гент
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Антверпен
    2:2
    Стандард
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    21:00
    Генк
    2:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 10 тур
    6 октября, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    4:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    1:2
    ЛАСК
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    1:0
    Штурм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 9 тур
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Лилль
    2:2
    Ним
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    18:00
    Ренн
    0:1
    Реймс
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    22:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 8 тур
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    1:0
    Борнмут
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Манчестер Сити
    0:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:00
    Саутгемптон
    1:4
    Челси
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    18:30
    Ньюкасл
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 12 тур
    6 октября, воскресенье
    16:30
    Млада Болеслав
    2:1
    Виктория
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    16:30
    Динамо
    3:2
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Яблонец
    0:2
    Славия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    0:0
    Базель
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    1:2
    Лугано
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    0:4
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 24 тур
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    0:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    0:0
    Викинг
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    5:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:1
    Русенборг
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    0:0
    Мольде
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Монреаль Импакт
    3:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Орландо Сити
    2:5
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Портленд
    3:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Сиэтл
    1:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Торонто
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Филадельфия Юнион
    1:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Хьюстон
    4:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Атланта Юнайтед
    3:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Даллас
    6:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Ди Си Юнайтед
    0:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    6 октября, воскресенье
    23:00
    Лос-Анджелес
    3:1
    Колорадо
    Матч завершен
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