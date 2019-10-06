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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ним
Лилль - Ним: обзор матча 06 октября 2019
Лилль
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ним
12'
Л. Реми
79'
В. Осимхен
45+4'
Р. Рипар (П)
71'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ним
87'
Замена
С. Сарр
️️️️
Т. Валь
ГОЛ! 2:2!
В. Осимхен
79'
75'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Р. Рипар
Желтая карточка
Б. Андре
73'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
К. Данке
Пас отдал
Р. Рипар
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Ж. Бамба
61'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
60'
53'
Желтая карточка
Р. Филиппото
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Рипар
Желтая карточка
Ж. Фонте
45'
+2
44'
Замена
Л. Диас
️️️️
П. Бернардони
Желтая карточка
В. Осимхен
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
5
Сумаоро
6
Фонте
2
Челик
21
Андре
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
14
Реми
4-1-2-2-1
13
Бернардони
29
Пакье
18
Мартинес
23
Бриансон
3
Мигель
8
До
8
Ферхат
25
Валь
20
Рипар
12
Филиппото
9
Данке
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
19
Бамба
97
Языджи
97
Языджи
19
Бамба
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
25
Валь
6
Сарр
6
Сарр
25
Валь
13
Бернардони
16
Диас
16
Диас
13
Бернардони
20
Рипар
11
Фомба
11
Фомба
20
Рипар
Остались в запасе
Лилль
Ним
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Лилль - Ним
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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