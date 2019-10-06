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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 06 октября 2019
Брюгге
06.10.2019, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Гент
11'
Х. Ванакен
28'
К. Дьятта
51'
Э. Деннис
90+2'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Гент
Желтая карточка
М. Дианье
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
М. Дианье
Пас отдал
Х. Ванакен
90'
+2
89'
Желтая карточка
Н. Асаре
Желтая карточка
С. Схрайверс
88'
Желтая карточка
Д. Окереке
80'
Желтая карточка
К. Мата
63'
ГОЛ! 3:0!
Э. Деннис
51'
33'
Желтая карточка
Р. Яремчук
ГОЛ! 2:0!
К. Дьятта
28'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
К. Дьятта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Перси Тау
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
33
Луи Верстраэт
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
3-4-2-1
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
23
Ритс
15
Дьятта
10
Тау
17
Деннис
3-1-4-1
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
6
Бронн
32
Пластун
42
Овусу
24
Кумс
19
Деягер
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
9
Яремчук
Остались в запасе
Брюгге
Гент
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брюгге - Гент
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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