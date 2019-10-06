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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 06 октября 2019
Краснодар
06.10.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
3'
М. Берг
20'
С. Петров
45'
Д. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
90'
+3
Вторая желтая
Г. Джикия
90'
+3
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
Желтая карточка
И. Кутепов
90'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Л. Мельгарехо
Вторая желтая
Кайо
88'
Желтая карточка
Ари
85'
81'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Д. Уткин
️️️️
М. Берг
81'
Желтая карточка
Кайо
70'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Стоцкий
70'
69'
Замена
Г. Тил
️️️️
Джано
Желтая карточка
К. Рамирес
67'
Желтая карточка
К. Ольссон
64'
Замена
Кайо
️️️️
Р. Камболов
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Р. Мирзов
32'
Желтая карточка
Р. Мирзов
ГОЛ! 2:0!
С. Петров
Пас отдал
Ари
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
М. Сулейманов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кузнецов
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3-1-3
39
Сафонов
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
98
Петров
8
Ольссон
39
Ари
33
Берг
93
Сулейманов
3-2-2-1-2
32
Ребров
14
Джикия
2
Кутепов
38
Ещенко
33
Крал
18
Умяров
10
Мельгарехо
7
Джано
15
Рассказов
17
Ларссон
27
Мирзов
89
Стоцкий
7
Скопинцев
7
Скопинцев
89
Стоцкий
88
Камболов
31
Кайо
31
Кайо
88
Камболов
33
Берг
47
Уткин
47
Уткин
33
Берг
7
Джано
20
Тил
20
Тил
7
Джано
10
Мельгарехо
10
Глушенков
10
Глушенков
10
Мельгарехо
17
Ларссон
9
Понсе
9
Понсе
17
Ларссон
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Кузнецов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Кузнецов
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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