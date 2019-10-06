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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Аякс
АДО Ден Хааг - Аякс: обзор матча 06 октября 2019
АДО Ден Хааг
06.10.2019, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 9 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
10'
К. Хунтелаар
86'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Аякс
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нерес
Пас отдал
Х. Зиеш
Желтая карточка
Д. Баккер
62'
56'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Желтая карточка
М. Крамер
43'
Желтая карточка
А. Мейерс
37'
35'
Желтая карточка
К. Промес
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Х. Зиеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
2-1-2
14
Мейерс
25
Бегелсдейк
17
Баккер
10
Иммерс
29
Крамер
3-2-2-2-1
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
6
Мартинес
8
Дест
3
Тальяфико
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
10
Промес
21
Хунтелаар
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Аякс
26
Майк Хэвкотт
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
7
Давид Нерес
ПВ
4
Эдсон Альварес
ОП
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
4
Эдсон Альварес
ОП
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча АДО Ден Хааг - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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