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    Расписание матчей 11-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 32 тур
    11 ноября, понедельник
    00:00
    Фламенго
    3:1
    Баия
    Матч завершен
    11 ноября, понедельник
    01:00
    Форталеза
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    11 ноября, понедельник
    01:00
    ЦСА
    0:3
    Васко да Гама
    Матч завершен
    11 ноября, понедельник
    01:00
    Шапекоэнсе
    0:1
    Гремио
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 11 тур
    11 ноября, понедельник
    00:01
    Боавишта
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    11 ноября, понедельник
    20:30
    Ларисса
    0:3
    ПАС Ламия
    Матч завершен
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