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    Расписание матчей 29-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 35 тур
    29 ноября, пятница
    01:30
    Флуминенсе
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    02:00
    Форталеза
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    02:30
    Сан-Паулу
    1:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    03:30
    Крузейро
    0:1
    ЦСА
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 18 тур
    29 ноября, пятница
    12:00
    Ахмат (мол)
    6:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    12:00
    Кр. Советов (мол)
    0:2
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    19:00
    Ростов (мол)
    2:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 18 тур
    29 ноября, пятница
    20:00
    Баник
    0:0
    Опава
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    29 ноября, пятница
    20:30
    Генчлербирлиги
    3:3
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 18 тур
    29 ноября, пятница
    21:00
    Люнгбю
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 15 тур
    29 ноября, пятница
    22:00
    Херенвен
    3:2
    Витесс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 17 тур
    29 ноября, пятница
    22:30
    Антверпен
    1:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 13 тур
    29 ноября, пятница
    22:30
    Шальке-04
    2:1
    Унион
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 15 тур
    29 ноября, пятница
    22:45
    Марсель
    2:1
    Брест
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 19 тур
    29 ноября, пятница
    22:45
    Суонси
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 15 тур
    29 ноября, пятница
    23:00
    Сельта
    0:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 12 тур
    29 ноября, пятница
    23:30
    Санта-Клара
    1:2
    Боавишта
    Матч завершен
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