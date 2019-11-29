октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 35 тур
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 18 тур
29 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
29 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
29 ноября, пятница
19:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 18 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 13 тур
29 ноября, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 18 тур
29 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 15 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 17 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 13 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 15 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 19 тур
Испания. Примера (2019/2020), 15 тур
29 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 12 тур
29 ноября, пятница
23:30
Матч завершен