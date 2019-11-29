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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Унион
Шальке-04 - Унион: обзор матча 29 ноября 2019
Шальке-04
29.11.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Унион
23'
Б. Раман
86'
С. Сердар
36'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Унион
Замена
Т. Беккер
️️️️
А. Арит
90'
+1
Желтая карточка
У. МакКенни
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Сердар
Пас отдал
А. Арит
86'
86'
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Андерссон
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Б. Раман
84'
70'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
М. Бюлтер
69'
Желтая карточка
М. Фридрих
42'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
38'
Желтая карточка
С. Андерссон
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ингвартсен
27'
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
К. Шлоттербек
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
О. Кабак
23'
22'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
3
Кенни
5
Кабак
22
Настасич
8
Маскарель
8
Сердар
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
14
Раман
3-2-2-1-2
12
Гикевич
3
Суботич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
28
Триммель
3
Ленц
8
Андрих
4
Гентнер
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
77
Арит
8
Беккер
8
Беккер
77
Арит
14
Раман
23
Кутуджу
23
Кутуджу
14
Раман
30
Бюлтер
23
Бекер
23
Бекер
30
Бюлтер
13
Шлоттербек
19
Хюбнер
19
Хюбнер
13
Шлоттербек
20
Андерссон
11
Уджа
11
Уджа
20
Андерссон
Остались в запасе
Шальке-04
Унион
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Унион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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