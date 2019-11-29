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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Мехелен
Антверпен - Мехелен: обзор матча 29 ноября 2019
Антверпен
29.11.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Мехелен
75'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Мехелен
Желтая карточка
Д. Мбокани
90'
ГОЛ! 1:0!
К. Миральяс
75'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Мехелен
20
Янник Толен
ВР
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Антверпен
18
Мартин Онгла
ЦЗ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Мехелен
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
2-1-2
26
Болат
2
Де Лат
29
Худт
11
Рафаэлов
70
Мбокани
87
Миральяс
3-2
20
Толен
7
Тайнмонт
17
Скофс
10
Кайя
13
Ванзейр
9
Де Камарго
Остались в запасе
Антверпен
Мехелен
18
Мартин Онгла
ЦЗ
9
Зинхо Гано
ЦФ
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
18
Мартин Онгла
ЦЗ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
16
Брам Кастро
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Антверпен - Мехелен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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