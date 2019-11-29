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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 29 ноября 2019
Марсель
29.11.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Брест
56'
Б. Сарр
89'
Н. Радоньич
88'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брест
90'
+7
Желтая карточка
А. Менди
ГОЛ! 2:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
М. Сансон
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
И. Кардона
Пас отдал
Г. Шарбонье
ГОЛ! 1:0!
Б. Сарр
56'
20'
Желтая карточка
И. Диалло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
6
Поль Ласн
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Амави
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
21
Ронжье
8
Строотман
8
Сансон
10
Пайет
9
Бенедетто
4-2-2-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
32
Бен
21
Кастеллетто
15
Перро
27
Диалло
6
Ласн
23
Отре
93
Белькебла
14
Шарбонье
7
Кардона
Остались в запасе
Марсель
Брест
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Марсель - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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