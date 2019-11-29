Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор: обзор матча 29 ноября 2019
Генчлербирлиги
29.11.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Йени Малатьяспор
52'
Д. Сио
76'
Б. Станку (П)
44'
Тьеви
85'
Р. Ялчин
88'
Р. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Д. Сио
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
М. Фофана
88'
ГОЛ! 2:3!
Р. Ялчин
85'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ялчин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Станку
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
С. Сессеньон
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
Пас отдал
Г. Торе
Желтая карточка
Э. Озгенк
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
25
Гилан Чаалани
ЦП
12
Гильерме
АП
2-1-3
15
Туре
22
Озгенк
29
Сессеньон
13
Сио
10
Станку
21
Кандеяш
2-3-1-1
23
Айтач
30
Мина
6
Ялчин
30
Торе
18
Аква
23
Тьеви
18
Яхович
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
12
Гильерме
АП
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
25
Гилан Чаалани
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
12
Гильерме
АП
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
25
Гилан Чаалани
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+