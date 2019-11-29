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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 29 ноября 2019
Сельта
29.11.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вальядолид
90'
+1
Желтая карточка
В. Рубио
66'
Желтая карточка
С. Гвардиола
Желтая карточка
У. Мальо
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
24
Шейх
68
Лоботка
77
Систо
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
3-2-1-2-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
12
Фернандес
22
Мартинес
21
Мичел
20
Плано
14
Эрвияс
19
Рамирес
14
Гвардиола
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
10
Брайс Мендес
ПВ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Сельта - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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