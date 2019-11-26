октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 34 тур
26 ноября, вторник
02:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа A
Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа D
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
26 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 18 тур
26 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
26 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
26 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
26 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа B
26 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
26 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа C