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    Расписание матчей 26-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 34 тур
    26 ноября, вторник
    02:00
    ЦСА
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа A
    26 ноября, вторник
    20:55
    Галатасарай
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    23:00
    Реал
    2:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа D
    26 ноября, вторник
    20:55
    Локомотив
    0:2
    Байер
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    23:00
    Ювентус
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
    26 ноября, вторник
    22:45
    Сент-Миррен
    1:2
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 18 тур
    26 ноября, вторник
    22:45
    Кардифф
    1:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    22:45
    Лутон Таун
    2:1
    Чарльтон
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    2:2
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    22:45
    Фулхэм
    3:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:1
    Суонси
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    23:00
    Рединг
    0:1
    Лидс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа B
    26 ноября, вторник
    23:00
    Тоттенхэм
    4:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    23:00
    Црвена Звезда
    0:6
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 5 тур, группа C
    26 ноября, вторник
    23:00
    Аталанта
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    26 ноября, вторник
    23:00
    Манчестер Сити
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
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