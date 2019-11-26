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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Шахтер
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча 26 ноября 2019
Манчестер Сити
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
56'
И. Гюндоган
69'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Шахтер
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+1
90'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Мораес
81'
Замена
М. Антонио
️️️️
В. Коваленко
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Родри
76'
Замена
Д. Сильва
️️️️
К. Де Брюйне
70'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
Пас отдал
Додо
65'
Замена
М. Соломон
️️️️
Е. Коноплянка
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Г. Жезус
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
17
Анхелиньо
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
9
Жезус
4-1-3-2
30
Пятов
17
Додо
27
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
11
Тете
21
Коваленко
22
Коноплянка
18
Мораес
10
Патрик
16
Родри
47
Фоден
47
Фоден
16
Родри
11
Де Брюйне
21
Сильва
21
Сильва
11
Де Брюйне
22
Коноплянка
10
Соломон
10
Соломон
22
Коноплянка
21
Коваленко
8
Антонио
8
Антонио
21
Коваленко
18
Мораес
14
Сикан
14
Сикан
18
Мораес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шахтер
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Манчестер Сити - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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