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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Бавария
Црвена Звезда - Бавария: обзор матча 26 ноября 2019
Црвена Звезда
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 6
Завершен
Бавария
14'
Л. Горецка
53'
Р. Левандовски (П)
60'
Р. Левандовски
64'
Р. Левандовски
68'
Р. Левандовски
90'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Бавария
90'
ГОЛ! 0:6!
К. Толиссо
Пас отдал
И. Перишич
77'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Иванич
️️️️
Н. Петрович
76'
Замена
Р. Панков
️️️️
М. Гарсия
69'
68'
ГОЛ! 0:5!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Перишич
68'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Мартинес
64'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Павар
Замена
М. Вулич
️️️️
Х. Альберто Каньяс
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Толиссо
60'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Коутиньо
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Левандовски
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Н. Милунович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Марко Марин
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
18
Тумане
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-1-2
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
77
Гобельич
19
Милунович
18
Гарсия
87
Каньяс
18
Петрович
22
Марин
9
Вуканович
22
Боаки
3-1-3-2-1
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
19
Дэвис
88
Мартинес
8
Толиссо
27
Горецка
6
Алькантара
11
Коутиньо
21
Коман
9
Левандовски
18
Петрович
4
Иванич
4
Иванич
18
Петрович
18
Гарсия
12
Панков
12
Панков
18
Гарсия
87
Каньяс
10
Вулич
10
Вулич
87
Каньяс
11
Коутиньо
5
Перишич
5
Перишич
11
Коутиньо
88
Мартинес
6
Киммих
6
Киммих
88
Мартинес
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Црвена Звезда
Бавария
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
18
Тумане
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
18
Тумане
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Црвена Звезда - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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