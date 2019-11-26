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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Динамо Загреб
Аталанта - Динамо Загреб: обзор матча 26 ноября 2019
Аталанта
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
27'
Л. Муриэль (П)
47'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Динамо Загреб
90'
+2
Замена
М. Шитум
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
90'
75'
Замена
М. Гира
️️️️
П. Стоянович
74'
Желтая карточка
П. Стоянович
67'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Иванушец
Желтая карточка
М. Пашалич
65'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Х. Хатебур
65'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
М. де Рон
47'
Желтая карточка
Р. Толой
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Муриэль
27'
19'
Желтая карточка
Д. Перич
13'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
36
Марко Гира
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
24
Кьер
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Гомес
4-2-3-1
25
Ливакович
30
Стоянович
55
Перич
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
45
Адеми
66
Дилавер
17
Иванушец
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
33
Хатебур
21
Кастань
21
Кастань
33
Хатебур
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
30
Стоянович
36
Гира
36
Гира
30
Стоянович
17
Иванушец
14
Гояк
14
Гояк
17
Иванушец
20
Ольмо
92
Шитум
92
Шитум
20
Ольмо
Остались в запасе
Аталанта
Динамо Загреб
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Аталанта - Динамо Загреб
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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