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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лидс
Рединг - Лидс: обзор матча 26 ноября 2019
Рединг
26.11.2019, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
87'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лидс
87'
ГОЛ! 0:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
Э. Кошта
Желтая карточка
О. Ричардс
44'
40'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-2-4-1
1
Кабрал
3
Миазга
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
2
Гантер
8
Свифт
14
Эджария
11
Мейте
4
Риномхота
47
Пушкаш
3-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Рединг
Лидс
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Рединг - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
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