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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ПСЖ
Реал - ПСЖ: обзор матча 26 ноября 2019
Реал
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
17'
К. Бензема
79'
К. Бензема
81'
К. Мбаппе
83'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - ПСЖ
89'
Желтая карточка
Т. Менье
83'
ГОЛ! 2:2!
П. Сарабия
Замена
Родриго
️️️️
Иско
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Менье
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
79'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
76'
75'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Икарди
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Азар
69'
Желтая карточка
Марсело
68'
46'
Замена
Неймар
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
10
Азар
22
Иско
9
Бензема
3-3-1-1-2
1
Навас
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
5
Гуйе
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
10
Азар
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Азар
9
Икарди
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Икарди
5
Гуйе
10
Неймар
10
Неймар
5
Гуйе
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
Остались в запасе
Реал
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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