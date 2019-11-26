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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Атлетико
Ювентус - Атлетико: обзор матча 26 ноября 2019
Ювентус
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
45+2'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Атлетико
Замена
С. Хедира
️️️️
Р. Бентанкур
86'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
76'
64'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
63'
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Э. Эррера
58'
Желтая карточка
Э. Эррера
54'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Витоло
52'
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
45'
+2
40'
Желтая карточка
Р. Лоди
Желтая карточка
Р. Бентанкур
35'
32'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
22
Де Шильо
30
Бентанкур
8
Матюиди
21
Рэмзи
15
Пьянич
21
Дибала
7
Роналду
4-4-1-1
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
18
Фелипе
6
Лоди
8
Ньигес
16
Эррера
6
Коке
18
Парти
7
Витоло
21
Мората
30
Бентанкур
28
Хедира
28
Хедира
30
Бентанкур
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
16
Эррера
10
Корреа
10
Корреа
16
Эррера
7
Витоло
79
Феликс
79
Феликс
7
Витоло
Остались в запасе
Ювентус
Атлетико
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ювентус - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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