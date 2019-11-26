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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Олимпиакос
Тоттенхэм - Олимпиакос: обзор матча 26 ноября 2019
Тоттенхэм
26.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
4 : 2
Завершен
Олимпиакос
45+1'
Д. Алли
50'
Г. Кейн
73'
С. Орье
77'
Г. Кейн
6'
Ю. Эль-Араби
19'
Р. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Олимпиакос
85'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Алли
83'
79'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Д. Поденсе
ГОЛ! 4:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
77'
75'
Желтая карточка
Д. Поденсе
74'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бухалакис
ГОЛ! 3:2!
С. Орье
Пас отдал
Х. Сон
73'
71'
Желтая карточка
К. Цимикас
68'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
62'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
61'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
Пас отдал
С. Орье
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Семеду
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Дайер
29'
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Семеду
Пас отдал
Гильерме
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Тоттенхэм
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
23
Алдервейрелд
6
Санчес
15
Дайер
3
Роуз
92
Орье
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
4-3-1-2
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
5
Мерья
21
Цимикас
2
Камара
8
Гильерме
41
Бухалакис
7
Масурас
19
Эль-Араби
11
Поденсе
8
Алли
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
15
Дайер
24
Эриксен
24
Эриксен
15
Дайер
11
Поденсе
77
Ранджелович
77
Ранджелович
11
Поденсе
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
41
Бухалакис
19
Эль-Араби
10
Герреро
10
Герреро
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Тоттенхэм
Олимпиакос
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Тоттенхэм - Олимпиакос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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