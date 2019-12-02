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    Расписание матчей 02-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 36 тур
    2 декабря, понедельник
    00:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    2 декабря, понедельник
    00:00
    ЦСА
    1:2
    Баия
    Матч завершен
    2 декабря, понедельник
    01:00
    Гремио
    3:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    2 декабря, понедельник
    01:00
    Сантос
    2:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 18 тур
    2 декабря, понедельник
    19:30
    Краснодар
    0:0
    Тамбов
    Матч завершен
    2 декабря, понедельник
    19:30
    ЦСКА
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    2 декабря, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    4:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 18 тур
    2 декабря, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 12 тур
    2 декабря, понедельник
    21:45
    Брага
    2:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    2 декабря, понедельник
    23:45
    Порту
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 13 тур
    2 декабря, понедельник
    22:30
    Майнц
    2:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 14 тур
    2 декабря, понедельник
    22:45
    Кальяри
    4:3
    Сампдория
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 19 тур
    2 декабря, понедельник
    22:45
    Престон
    0:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
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