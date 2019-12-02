Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Тамбов
Краснодар - Тамбов: обзор матча 02 декабря 2019
Краснодар
02.12.2019, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Тамбов
Желтая карточка
У. Спайич
90'
+5
88'
Замена
О. Чернышов
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Берг
82'
73'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Костюков
Замена
К. Ольссон
️️️️
Т. Вилена
70'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
М. Сулейманов
60'
56'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Килин
32'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
М. Сулейманов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
39
Ари
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-2-4
39
Сафонов
2
Рамирес
5
Фьолусон
25
Спайич
98
Петров
18
Газинский
52
Вилена
33
Берг
39
Ари
94
Вандерсон
93
Сулейманов
4-1-1-2-2
88
Шелия
22
Рыбин
30
Таказов
58
Ойеволе
55
Осипенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
13
Обухов
77
Мелкадзе
93
Сулейманов
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Сулейманов
52
Вилена
8
Ольссон
8
Ольссон
52
Вилена
33
Берг
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Берг
18
Килин
92
Чуперка
92
Чуперка
18
Килин
77
Мелкадзе
7
Чернышов
7
Чернышов
77
Мелкадзе
77
Костюков
14
Аппаев
14
Аппаев
77
Костюков
Остались в запасе
Краснодар
Тамбов
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Краснодар - Тамбов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Тамбов
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+