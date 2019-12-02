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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 02 декабря 2019
Кальяри
02.12.2019, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 3
Завершен
Сампдория
69'
Р. Наингголан
74'
Ж. Педро
76'
Ж. Педро
90+6'
А. Черри
38'
Ф. Квальярелла (П)
52'
Г. Рамирес
70'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
Желтая карточка
А. Черри
90'
+8
ГОЛ! 4:3!
А. Черри
Пас отдал
Л. Пеллегрини
90'
+6
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
90'
+3
90'
Желтая карточка
О. Колли
Желтая карточка
П. Фараго
89'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
М. Рог
84'
81'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Габбиадини
77'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 3:3!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Наингголан
76'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Педро
Пас отдал
Л. Пеллегрини
74'
74'
Замена
К. Линетти
️️️️
А. Экдаль
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
Л. Чигарини
69'
Желтая карточка
Н. Нандес
64'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Л. Кастро
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
Г. Рамирес
Пас отдал
Ф. Квальярелла
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-5-2
77
Рафаэль
4
Писакане
24
Клаван
3
Пеллегрини
19
Кастро
24
Фараго
8
Чигарини
26
Рог
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
3-4-1-2
25
Аудеро
25
Феррари
25
Колли
29
Мурру
2
Торсбю
8
Экдаль
14
Виейра
21
Янкто
11
Рамирес
11
Габбиадини
27
Квальярелла
26
Рог
17
Ионицэ
17
Ионицэ
26
Рог
19
Кастро
8
Нандес
8
Нандес
19
Кастро
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
8
Экдаль
17
Линетти
17
Линетти
8
Экдаль
11
Габбиадини
24
Ригони
24
Ригони
11
Габбиадини
11
Рамирес
10
Капрари
10
Капрари
11
Рамирес
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кальяри - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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