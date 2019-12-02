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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 02 декабря 2019
Майнц
02.12.2019, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
50'
К. Онисиво
69'
А. Салаи
34'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
89'
Желтая карточка
Л. Торро
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
К. Онисиво
69'
Желтая карточка
Д. Латца
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Сент-Джуст
50'
44'
Красная карточка
Д. Кор
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
А. Туре
14'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
3
Мартин
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
6
Фернандес
25
Кунде
46
Латца
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Онисиво
4-3-2-1
1
Реннов
6
Туре
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
17
Роде
97
Соу
31
Кор
18
Камада
18
Костич
9
Пасьенса
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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