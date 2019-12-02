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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 02 декабря 2019
Бешикташ
02.12.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Кайсериспор
20'
А. Хатчинсон
30'
Г. Генюл
41'
Б. Йылмаз
90'
Б. Йылмаз
86'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
ГОЛ! 4:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
О. Озякуп
90'
86'
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
О. Озякуп
74'
ГОЛ! 3:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
М. Эль-Ненни
41'
ГОЛ! 2:0!
Г. Генюл
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Б. Йылмаз
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
43
Бернард Менса
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
88
Эркин
3
Роко
77
Генюл
21
Вида
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
6
Эль-Ненни
22
Льяич
17
Йылмаз
5
Диаби
3-1-1-1
1
Лунг
21
Джа-Джедже
6
Пулен
5
Абденнур
13
Лопеш
43
Менса
25
Адебайор
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
13
Исмаил Кипе
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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