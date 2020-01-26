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    Расписание матчей 26-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2019/2020), 19 тур
    26 января, воскресенье
    13:30
    Денизлиспор
    0:3
    Антальяспор
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    16:00
    Гезтепе
    2:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    19:00
    Коньяспор
    0:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 21 тур
    26 января, воскресенье
    14:00
    Атлетико
    0:0
    Леганес
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    16:00
    Сельта
    0:0
    Эйбар
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Хетафе
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    3:0
    Мальорка
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    23:00
    Вальядолид
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 20 тур
    26 января, воскресенье
    14:15
    Витесс
    1:1
    Эммен
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    0:0
    Зволле
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:1
    Аякс
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 21 тур
    26 января, воскресенье
    14:30
    Интер
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    17:00
    Верона
    3:0
    Лечче
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    17:00
    Парма
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    0:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:00
    Рома
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    22:45
    Наполи
    2:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2020
    26 января, воскресенье
    15:00
    Яблонец
    1:2
    Краснодар
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Локомотив
    1:1
    Чжонбук Хендай Моторс
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 23 тур
    26 января, воскресенье
    15:30
    Сент-Миррен
    0:0
    Абердин
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Хартс
    2:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
    26 января, воскресенье
    16:00
    Манчестер Сити
    4:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Транмер
    0:6
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:00
    Шрусбери Таун
    2:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 21 тур
    26 января, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    2:2
    ОФИ
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    16:00
    Паниониос
    1:0
    Атромитос
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    2:0
    Арис
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:30
    АЕК
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 23 тур
    26 января, воскресенье
    16:30
    Серкль Брюгге
    1:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:00
    Кортрейк
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    22:00
    Антверпен
    2:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 21 тур
    26 января, воскресенье
    17:00
    Лион
    3:0
    Тулуза
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    19:00
    Нант
    0:1
    Бордо
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    23:00
    Лилль
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 19 тур
    26 января, воскресенье
    17:30
    Вердер
    0:3
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:00
    Байер
    3:0
    Фортуна
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 18 тур
    26 января, воскресенье
    18:00
    Белененсеш
    2:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Тондела
    0:3
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Фамаликан
    0:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    20:30
    Пасуш де Феррейра
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    23:00
    Авеш
    0:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 19 тур
    26 января, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    3:1
    Лугано
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Тун
    2:1
    Сьон
    Матч завершен
    26 января, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    2:0
    Базель
    Матч завершен
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