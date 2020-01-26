декабрь 2019
январь 2020
Турция. Суперлига (2019/2020), 19 тур
26 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
26 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 21 тур
26 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
26 января, воскресенье
23:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 20 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 21 тур
Товарищеские матчи 2020
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 23 тур
Англия. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
26 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
26 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
26 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2019/2020), 21 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 23 тур
26 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
26 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2019/2020), 21 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 19 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 18 тур
26 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
26 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
26 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
26 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2019/2020), 19 тур