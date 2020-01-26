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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 26 января 2020
Рома
26.01.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
26'
Э. Джеко
34'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Коларов
87'
82'
Желтая карточка
С. Лулич
64'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Э. Джеко
53'
40'
Желтая карточка
Л. Фелипе
34'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ачерби
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Б. Кристанте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
6
Смоллинг
18
Сантон
17
Верету
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
Остались в запасе
Рома
Лацио
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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