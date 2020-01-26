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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Эммен
Витесс - Эммен: обзор матча 26 января 2020
Витесс
26.01.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
Эммен
19'
Б. Линссен
58'
М. де Лиув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Эммен
58'
ГОЛ! 1:1!
М. де Лиув
56'
Желтая карточка
Л. Барнет
Желтая карточка
У. Таннан
45'
+2
Желтая карточка
М. Беро
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Н. Фор
19'
Начало матча
Статистика матча Витесс - Эммен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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Витесс
Эммен
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«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
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Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
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Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
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2019.02.24 18:21
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