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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 26 января 2020
ПСВ
26.01.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
61'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
Желтая карточка
Й. Хендрикс
90'
+4
Вторая желтая
И. Афеллай
75'
Желтая карточка
И. Афеллай
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
61'
Желтая карточка
К. Гакпо
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Твенте
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-2-2-2-1
5
Швааб
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
77
Брума
18
Гакпо
17
Афеллай
2-1-1
16
Дроммел
25
Бийен
20
Труп
70
Ланг
10
Канталапьерда
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Твенте
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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